Жителей Якутска проверят на знание русского языка

https://static.news.ru/photo/8c7a7b1a-99d2-11eb-b7d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Якутске стартовала акция «Тотальный диктант». Автором текста для проверки грамотности стал писатель Дмитрий Глуховский, сообщает РИА Новости.

Главной площадкой мероприятия стал Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского. Всего по всей республике будут работать 152 площадки, из них 24 —в самом Якутске.

Как рассказал Глуховский, его рассказ, который он прочтёт участникам диктанта, будет им понятен и задуман не для их «пытки».

Также в этот день состоится 17-часовой онлайн-марафон из студий в Якутске и Москве, в ходе которого экспертов в области лингвистики, литературы прочитают лекции.

Летом 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о создании правительственной комиссии по русскому языку для исполнения поручения президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что она будет заниматься «сохранением и обеспечением развития русского языка в России и в мире». Почему понадобилось его сохранять и какие угрозы стоят перед ним в настоящее время — выяснял NEWS.ru.