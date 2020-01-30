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Вернувшаяся из Китая туристка 29 января попала в инфекционную больницу Омска с подозрением на коронавирус.

Областной минздрав подтвердил факт госпитализации пациента с подозрением на вирус. Местное издание NGS55 уточнило, что в больницу попала женщина, которая почувствовала недомогание после возвращения из Китая.

Все случаи заболевания ОРВИ у лиц, которые в течение последних 14 дней прибыли из Китая, считаются потенциально подозрительными на наличие коронавирусной инфекции. <...> Подозрение вызвано только тем, что пациент пребывал в Китае, — цитирует РИА Новости сообщение минздрава.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин 30 января распорядился закрыть сухопутные границы с Китаем, чтобы исключить распространение эпидемии в Россию. Численность заболевших 30 января приблизилась к 8 тысячам человек, погибли более 170 жителей Китая.