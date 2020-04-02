Врачи сообщили о состоянии малыша больной коронавирусом роженицы в Барнауле

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Младенец, родившийся в барнаульском роддоме № 11 у инфицированной COVID-19 женщины, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в региональном минздраве.

У новорождённого уже взяли анализ на коронавирус и передали его в ПЦР-лабораторию. Мама малыша сейчас находится в барнаульской городской больнице № 5, пишет «МК на Алтае».

Все, с кем контактировала женщина, сейчас находятся под контролем врачей. Роддом также провёл дезинфекцию и продолжил работать в привычном режиме.

Мама ребенка сейчас находится в барнаульской горбольнице № 5. Все люди, с которыми она контактировала, контролируют медики. В роддоме провели дезинфекцию, учреждение работает в том же режиме.

Как писал NEWS.ru, ранее сообщалось, что все заражённые жители Алтайского края госпитализированы. Пациентов в тяжёлом состоянии нет. Медики проводят эпидемиологическое расследование на выявление тех, кто контактировал с заражёнными.