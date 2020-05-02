Врач с коронавирусом выпал из-за окна больницы в Воронежской области

https://static.news.ru/photo/7d2deca8-8c92-11ea-af1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Врач скорой помощи Новоусманской больницы в Воронежской области Александр Шулепов выпал из окна больницы, где он лечился от коронавирусной инфекции. Мужчина находится в реанимации.

Ранее Шулепов вместе со своим коллегой Александром Косякиным записали видеобращение, где он жаловался на нехватку средств от коронавируса и то, что врачей не тестируют на COVID-19.

Идет расследование данного происшествия. По результатам будет комментарий, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Отмечается, что в настоящее время мужчина находится в реанимации с переломом основания черепа.

Как писал NEWS.ru, заведующая станицей скорой помощи в Звёздном Городке выпала из окна больницы в Москве. В момент трагедии врач находилась в отделении, которое перепрофилировали для лечения больных с коронавирусом. Медработник погибла от полученных травм.