Происшествия

Заведующая станцией скорой помощи выпала из окна из-за больных с COVID-19

23:37, 26 апреля 2020 20
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заведующая станицей скорой помощи в Звёздном Городке выпала из окна больницы в Москве. В момент трагедии врач находилась в отделении, которое перепрофилировали для лечения больных с коронавирусом.

Медработник погибла от полученных травм. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает РЕН ТВ. Известно, что происшествие случилось 24 апреля, стало известно о нём только спустя два дня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врио главного врача госпиталя ветеранов войны в Красноярске выпала из окна во время селекторного совещания о коронавирусе. Речь шла о перепрофилировании одного из корпусов госпиталя под больных коронавирусом.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях