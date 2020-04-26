Заведующая станцией скорой помощи выпала из окна из-за больных с COVID-19

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Мужчину расстреляли из пистолета на улице в Элисте. От полученных ранений он скончался на месте.

Подозреваемый в нападении задержан. По версии следствия, ночью 25 апреля он, находясь на одной из улиц Элисты, произвёл не менее трёх выстрелов в потерпевшего из-за возникшей неприязни, говорится в сообщении...