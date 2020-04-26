Заведующая станцией скорой помощи выпала из окна из-за больных с COVID-19

Заведующая станицей скорой помощи в Звёздном Городке выпала из окна больницы в Москве. В момент трагедии врач находилась в отделении, которое перепрофилировали для лечения больных с коронавирусом.
Медработник погибла от полученных травм. Обстоятельства происшествия выясняются,
Ранее NEWS.ru сообщал, что врио главного врача госпиталя ветеранов войны в Красноярске выпала из окна во время селекторного совещания о коронавирусе. Речь шла о перепрофилировании одного из корпусов госпиталя под больных коронавирусом.
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