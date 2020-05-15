Врач назвал угрозы «позднего обращения» больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f18149c6-96e0-11ea-ad1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Таганрога Дмитрий Сафонов привёл примеры «позднего обращения» пациентов с коронавирусом.

Например, достаточно молодая женщина поступила к нам явно поздно. Она дома семь дней принимала внутримышечно антибиотики, — цитирует врача РИА Новости.

По словам Сафонова, такое лечение привело к тому, что пациентка три недели находилась на ИВЛ в крайне тяжёлом состоянии. На данный момент она перешла на вспомогательную вентиляцию. За помощью женщина не стала обращаться из-за смерти близкого человека.

Другой энергичный пациент, которого мы получили из сельского района, — мужчина моложе 40 лет — три недели находился в состоянии заболевания, которое развивалось. Причём за последнюю неделю он трижды отказался от госпитализации, которую ему настойчиво предлагали коллеги, — продолжил Сафонов.

Этот пациент согласился на госпитализацию, когда его состояние приблизилось к реанимационному. Однако сейчас он идёт на поправку.

NEWS.ru писал ранее, что врачи 40-й горбольницы Санкт-Петербурга успешно перелили плазму крови переболевших коронавирусом новым пациентам.