«Врач назвал сына “целкой”»: мать изнасилованного ребенка о ходе дела Мать изнасилованного ребенка из Тывы обвинила следователей в попытке замять дело

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать изнасилованного подростками в Тыве десятилетнего мальчика Айза рассказала в интервью Веронике Касаткиной, что следователь хотел замять расследование дела о надругательстве над ее сыном. По ее словам, на медосвидетельствовании в Кызыле врач признал ребенка здоровым, хотя у мальчика очевидно было недержание кала, проблемы с мочеиспусканием и воспаления в заднем проходе.

Уже в больнице у сына началось очередное калонедержание. Мы попросили врача дать нам что-нибудь, чтобы хоть как-то очистить его. Врач дал нам полотенце. <...> Врач, даже не надев халат и не включив свет, он надел перчатки и засунул палец в анальное отверстие сына. Ребенок в это время начал кричать от боли. А врач сказал, что с ним все в порядке, и что он «целка». Мы были в шоке, — рассказывает Айза.

Когда родители с сыном приехали обратно в село Самагалтай, они обратились в местную клинику. Но им отказали в госпитализации. По словам Айзы, в медучреждении пояснили, что запрет на госпитализацию озвучил следователь по фамилии Хомушко.

Сына Айзы допрашивали девять часов без перерыва, хотя уголовно-процессуальный кодекс запрещает допрашивать детей более часа без перерыва и более двух часов с перерывом.

Мы приехали в полицию село Самагалтай. И нас допрашивали примерно 17 часов. Это было ужасно. В это время мой сын сидя мочеиспускался. Я следователю тоже сказала, — почему вы долго допрашиваете моего ребенка? — рассказывает родительница.

Об истории с изнасилованием мальчика стало известно в январе 2023 года. Он обвинил в надругательстве троих подростков из спортивной секции, где он занимался.