Поезд «Таврия» из Мурманска в Симферополь возобновил работу спустя семь лет

https://static.news.ru/photo/92dbd716-bc9f-11eb-b795-96000091f725_660.jpg Фото: poezd-tavriya.ru

После семилетнего перерыва возобновилось движение поезда Мурманск-Симферополь. Первый поезд отправился 24 мая, сообщило «МК» со ссылкой на компанию-перевозчик.

В Мурманск поезд «Таврия» из крымской cтолицы прибудет 27 мая, а уже на следующий день, 28 мая, поезд стартует из Мурманска в Симферополь. Время в пути занимает 93 часа 35 минут. Расcтояние по железной дороге составляет 4541 км.

Уточняется, что поезд будет ходить раз в девять дней. В пути пасcажиры смогут воспользоваться информационно-развлекательным сервисом «Таврия медиа» — онлайн-библиотекой с развлекательным контентом, сообщает издaние.

Ранее сообщалось украинский сайт «Миротворец» внёс в свою базу данных фамилии пассажиров первого прошедшего по Крымскому мосту пассажирского состава из Петербурга. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина осудила этот акт.