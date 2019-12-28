https://static.news.ru/photo/eb2a7e06-2a54-11ea-a312-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина осудила внесение пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга на полуостров в базу сайта «Миротворец».

Я уверена, что пассажиров первого поезда в Крым абсолютно не волнует, кто и куда их внёс. После той бури положительных эмоций, которую испытали первые пассажиры, всё это абсолютно не важно и бессмысленно, — сказала Гридчина РИА Новости.

Сайт «Миротворец» не является официальным ресурсом. В его базу данных попадают люди, посетившие Крым без согласования с Киевом. Администраторы ресурса считают полуостров временно оккупированной территорией.

Как ранее писал NEWS.ru, «Миротворец» внёс в свою базу данных фамилии пассажиров первого прошедшего по Крымскому мосту пассажирского состава. Корреспондент Венера Галеева, сообщившая об этом, также попала в список.