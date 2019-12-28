https://static.news.ru/photo/0425bfc2-29d5-11ea-ab42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинский сайт «Миротворец» внёс в свою базу данных фамилии пассажиров первого прошедшего по Крымскому мосту пассажирского состава.

Корреспондент Венера Галеева, сообщившая об этом, также попала в список. В качестве доказательств администраторы «Миротворца» прикрепили скриншоты репортажа о поезде, проследовавшем 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь. Информацию о пассажирах «Таврии» они добыли из открытых источников, передаёт «Фонтанка».

Сайт «Миротворец» не является официальным ресурсом. В его базу данных попадают люди, посетившие Крым без согласования с Киевом. Полуостров администраторы ресурса считают временно оккупированной территорией.

Как писал NEWS.ru ранее, членам съёмочной группы телеканала «Звезда» Министерства обороны России запретили въезд на Украину сроком на три года. Об этом заявила глава украинской службы безопасности Елена Гитлянская.