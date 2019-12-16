https://static.news.ru/photo/d5256366-202f-11ea-a2ff-fa163e074e61_660.jpg Служба безопасности Украины Фото: Securityservice_ukraine/instagram.com

Членам съёмочной группы телеканала «Звезда» министерства обороны России запретили въезд на Украину сроком на три года. Об этом заявила глава украинской службы безопасности Елена Гитлянская.

Съёмочной группе телеканала «Звезда» запрещён въезд на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке, — цитирует чиновника «Интерфакс-Украина».

По её словам, съёмочная группа российского издания, прибывшая в Киев в рабочих целях 12 декабря, уже покинула страну.

Ранее NEWS.ru писал, что журналисту НТВ Алексею Чеботарёву запретили въезд на Украину. В качестве основания для отказа чиновники указали, что корреспондент не смог подтвердить цель поездки в страну. Чеботарёв стал третьим по счёту сотрудником телеканала, которому отказали во въезде на Украину. Ранее это произошло с Сергеем Савиным и Александрой Тонких. Последнюю не впустили в страну из-за того, что в 2016 году она несколько дней провела в Крыму.

Также сообщалось, что украинский портал «Миротворец» намерен внести в чёрный список журналистов семи российских телеканалов: Первого канала, «России 1», «России 24», «НТВ-Мир», «Звезды», RT и Life. Ресурс не имеет официального статуса, но пограничники Украины руководствуются его информацией.