Воздух в Москве во время карантина стал чище почти в два раза

https://static.news.ru/photo/9b5dff18-8b90-11ea-889d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
По данным Мосэкомониторинга, с 30 марта по 30 апреля концентрация загрязняющих веществ в воздухе столицы была пониженной. Эксперты связали эту положительную динамику с существенным уменьшением количества автомобилей.
Показатели по оксиду углерода упали в 1,6 раза, диоксиду азота — в 1,9 раза, оксиду азота — в 2,5 раза, диоксиду серы — в 1,5 раза, взвешенных веществ РМ10 — в 1,3 раза, — говорится в сообщении на сайте мэра столицы.
Современная автоматизированная система мониторинга атмосферного воздуха работает в Москве круглосуточно, сеть автоматических станций расположены в жилых зонах, вблизи автотрасс и на природных территориях, обновление данных происходит каждые 20 минут.
Как писал NEWS.ru, проверка качества воздуха во время действия режима самоизоляции и других ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пройдёт в некоторых российских регионах. Исследование должно прояснить, промышленность или автотранспорт являются основными источниками загрязнения. Дополнительные измерения поручено провести Роспотребнадзору и Росгидромету. Проверка инициирована из-за недоверия властей к планам регионов по снижению выбросов в рамках проекта «Чистый воздух», а также споров об основной причине неудовлетворительной экологической обстановки в 12 регионах, в числе которых Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.