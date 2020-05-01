Воздух в Москве во время карантина стал чище почти в два раза

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На период майских праздников в столице введены дополнительные патрули, в состав которых входят сотрудники полиции, Росгвардии и дружинники. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

На предстоящие праздничные майские дни усилен контроль, дополнительно выделены патрули, — цитирует «Интерфакс» Данчикова. По его словам, патрулируются, прежде всего, парки, скверы, зоны охраняемых природных территорий, где горожане любят отдыхать...