Качество воздуха во время карантина оценят в 12 самых грязных городах РФ

Проверка качества воздуха во время действия режима самоизоляции и других ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пройдёт в некоторых российских регионах до 30 апреля.
Исследование должно прояснить, промышленность или автотранспорт являются основными источниками загрязнения. Дополнительные измерения поручено провести Роспотребнадзору и Росгидромету,
Издание уточняет, что проверка инициирована из-за недоверия властей к планам регионов по снижению выбросов в рамках проекта «Чистый воздух», а также споры об основной причине неудовлетворительной экологической обстановки и в 12 регионах, в числе которых Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Снижение количества транспортных средств в городах позволит дать более объективную оценку ситуации.
Как сообщал NEWS.ru ранее, из-за метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в воздухе, с вечера 27 апреля до утра 29 апреля в Красноярске объявлен режим «чёрного неба». Об этом сообщили специалисты Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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