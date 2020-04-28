Качество воздуха во время карантина оценят в 12 самых грязных городах РФ

https://static.news.ru/photo/5563e7a0-8903-11ea-bddb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проверка качества воздуха во время действия режима самоизоляции и других ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пройдёт в некоторых российских регионах до 30 апреля.

Исследование должно прояснить, промышленность или автотранспорт являются основными источниками загрязнения. Дополнительные измерения поручено провести Роспотребнадзору и Росгидромету, пишет «Коммерсант» со ссылкой на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко.

Издание уточняет, что проверка инициирована из-за недоверия властей к планам регионов по снижению выбросов в рамках проекта «Чистый воздух», а также споры об основной причине неудовлетворительной экологической обстановки и в 12 регионах, в числе которых Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Снижение количества транспортных средств в городах позволит дать более объективную оценку ситуации.

Как сообщал NEWS.ru ранее, из-за метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в воздухе, с вечера 27 апреля до утра 29 апреля в Красноярске объявлен режим «чёрного неба». Об этом сообщили специалисты Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.