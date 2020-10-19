Воспитательница тульского детсада насильно кормила и била ребёнка

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Instagram обратился к жителям региона и напомнил им об опасности празднования свадеб и юбилеев в период пандемии коронавируса.

В нашей жизни много событий, которые нам хочется отмечать с друзьями, близкими, семьёй. Но сейчас есть опасность, что свадьба или юбилей могут обернуться неприятными событиями, бедой, — отметил Воробьёв, слова...