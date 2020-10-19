Воспитательница тульского детсада насильно кормила и била ребёнка

Сотрудница детского сада № 20 города Узловая Тульской области пыталась криком и ударом заставить маленькую девочку есть. Видеозапись случившегося распространилась в Интернете.
На кадрах видно, как женщина подносит ложку ко рту плачущего ребёнка, кричит «проглатывай» и бьёт девочку по руке.
В региональной прокуратуре начали проверку учреждения в связи с появлением ролика,
Ранее, как писал NEWS.ru, в китайской провинции Хэнань Народный суд средней ступени города Цзяоцзо приговорил воспитательницу детского сада к смертной казни. Женщину обвиняют в массовом отравлении детей.