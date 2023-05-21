Воронежцы сообщили об отключении электричества и пожаре в районе АЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Мой и твой Воронеж» сообщает, что в районе городской электростанции произошел пожар. По информации канала, также в Воронеже слышны звуки, похожие на взрыв. В публикации говорится, что в нескольких торговых центрах был отключен свет. Минобороны России и местные власти эту информацию пока не комментировали.

По данным канала, без света остались жители района Машмет, также электричество пропало в торговых центрах «Арена» и «Галереи Чижова». Авторы предполагают, что в Воронеже могла загореться сама электроподстанция.

10 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что два украинских БПЛА попытались атаковать военный объект в регионе. Он отметил, что один из дронов отклонился от курса и упал, а второй был уничтожен.

4 мая Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в небе над регионом. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Воронежский глава взял ситуацию с дроном под контроль.

С 20 января в Воронежской области действует запрет на запуск беспилотников гражданского назначения. Как заявлял Гусев, власти будут отдельно рассматривать обращения об использовании их предприятиями и компаниями.