Воробьёв: в Подмосковье с 3 июня заработают парикмахерские

https://static.news.ru/photo/fbd431c0-a1be-11ea-a828-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что работа парикмахерских в регионе возобновится с 3 июня.

Со среды мы хотим открыть парикмахерские, так как мастера ездят по домам и это превращается в подпольный бизнес, — рассказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24», сообщает телеканал «360».

По его словам, работники должны будут носить прозрачные щитки, а клиенты быть в масках.

С 1 июня в регионе откроются непродовольственные магазины, вновь начнут функционировать прачечные, ремонтные мастерские и химчистки в том случае, если их площадь не превышает 400 кв. м. Жители в масках смогут гулять в парках и скверах.

NEWS.ru писал, что в Подмосковье отменили запрет на посещение кладбищ. Они были закрыты ещё в апреле. Тогда сообщалось, что их откроют, когда в регионе будет отменён режим повышенной готовности. С вечера 29 мая в Московской области действует режим всеобщей самоизоляции.