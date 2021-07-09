Воробьёв назвал сроки появления коллективного иммунитета в Подмосковье

Власти Московской области надеются, что коллективный иммунитет к коронавирусу в регионе будет сформирован уже в июле. Об этом губернатор Андрей Воробьёв заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что прививочная кампания проходит без сбоев, дефицита вакцин в области нет.

Мы 50 тысяч вакцинируем каждый день, спасибо правительству — нам дают вакцину своевременно, — сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что в Московской области ввели особые условия для непривитых жителей. В частности, пользоваться услугами многофункциональных центров они смогут только по предварительной записи. В правительстве региона пояснили, что данная мера направлена на сохранение здоровья сотрудников МФЦ и посетителей.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что Подмосковье входит в пятёрку регионов — антилидеров по уровню заболеваемости коронавирусом. По его словам, если там удастся справиться с инфекцией, то коронавирус будет побеждён.

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся сложной. Он призвал глав регионов действовать на опережение и прогнозировать потребности, следуя рекомендациям Роспотребнадзора.