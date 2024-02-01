Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Нижнекамске Mash: вооруженный мужчина напал на полицейских у здания УМВД в Нижнекамске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что вооруженный ножом мужчина напал на полицейских у здания УМВД в Нижнекамске в Татарстане. По данным канала, пострадали двое правоохранителей, они в больнице, а нападавшего задержали.

Канал уточняет, что один полицейский получил ранение в грудь, другой — в спину и ногу. Mash отмечает, что нападавшему 24 года, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере и ранее был судим по наркотической статье.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что рецидивист во время задержания ранил ножом полицейского в Рязани. По его данным, в ответ один из правоохранителей открыл огонь и прострелил преступнику мошонку. Канал уточняет, что произошло это, когда 57-летний злоумышленник попытался обокрасть частный дом, в результате обоих госпитализировали.

До этого в Сети появилось видео нападения членов организованной преступной группировки (ОПГ) «Саплевские» на капитана полиции в кальянной в Ульяновске. Ему удалось отбиться, применив травматический пистолет. На кадрах видно, как трое мужчин избивают двоих руками и ногами. Еще один человек пытается разнять дерущихся. Момент применения полицейским травматического оружия на видео не попал. Известно, что конфликт произошел после того, как офицер сделал замечание из-за оскорблений в адрес официанта заведения.