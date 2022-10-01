Вокалист «Агаты Кристи» Самойлов выступил в Тюмени для призывников

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Музыкант Вадим Самойлов выступает на митинге-концерте

Вокалист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов выступил в Тюмени с концертом для мобилизованных солдат, сообщает RT. Журналисты телеканала опубликовали видео в Telegram, на которых музыкант исполняет песни, а потом фотографируется с фанатами-призывниками.

В число песен, которые исполнил Самойлов, попала композиция из кинофильма «Брат 2» «Я Не Забуду О Тебе Никогда».

23 сентября рокер Самойлов выступил на митинг-концерте в Екатеринбурге в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее лидер группы «Агата Кристи», выступая перед российскими военными в Джанкое, исполнил свой знаменитый хит «Ковер-вертолет». По абсолютному совпадению в это время в небе пролетал военный вертолет Ка-52 «Аллигатор», что только в десятки раз усилило эффект песни.

До этого Самойлов сообщил, что после распада «Агаты Кристи» он готовит к выходу «первый настоящий полноценный альбом». Представить новый материал артист планирует этой осенью. В пластинку войдут две песни, текст к которым написал бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, обозначил планы музыкант в разговоре с NEWS.ru.