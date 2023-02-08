Российские военные заняли еще несколько улиц в Артемовске Алаудинов: ЧВК «Вагнер» и подразделения Минобороны России заняли несколько улиц Артемовска

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Ахмат»

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил в эфире программы «Соловьев Live», что подразделения Минобороны и ЧВК «Вагнер» заняли еще несколько улиц города Артемовска в ДНР. По его словам, продвижение идет в направлении трассы на Константиновку, заблокированной ВСУ.

ЧВК «Вагнер» и подразделения Минобороны России, которые занимаются блокированием Артемовска, очень удачно ведут боевые действия, они продвинулись в самом городе, «обняв» его с правой стороны и заняв уже несколько улиц, — заявил Алаудинов.

Ранее он сообщил, что украинские военные перемещают дополнительные силы на территорию Донецкой и Луганской народных республик с запада Украины, а также с Херсонского и Харьковского направлений.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что солдаты ВСУ сбрасывают под Угледаром и Артемовском на российские подразделения гранаты с отравляющим газом, вызывающим тошноту. По его словам, применение газа свидетельствует о готовности Киева нарушить конвенции о запрете химоружия.