Военный врач рассказал о новых особо опасных боеприпасах ВСУ Военный врач: ВСУ применяют новые боеприпасы с особо опасными поражающими элементами

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Командир передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Вооруженных сил России с позывным Тренер заявил о применении украинской армией под Угледаром новых особо опасных боеприпасов. Как передает РИА Новости, все чаще к нему привозят пациентов с шарообразными поражающими элементами одинакового размера.

Они на большой скорости проникают. Начиная от конечностей и заканчивая брюшной, грудной полостью и даже полостью черепа. Их правильная форма на большой скорости вызывает очень серьезный поражающий эффект, — подчеркнул экс-военнослужащий.

Он также подчеркнул, что пострадавшие от таких снарядов пациенты — одни из самых тяжелых. Он предположил, что эти поражающие элементы поступают в ВСУ из стран Запада.

11 февраля Старовойт сообщал, что украинские военные нанесли удар по селу Гуево в Суджанском районе Курской области. Он подчеркнул, что под обстрел попала бригада строителей, один человек погиб. Также один из строителей был ранен, его доставили в больницу бортом санавиации.

С 4 февраля в Курской области действует бессрочный высокий уровень террористической опасности. По словам Старовойта, «желтый» уровень угрозы будет действовать до тех пор, «пока необходимы усиленные меры по защите и охране территории».