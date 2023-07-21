Военкор Руденко опубликовал видео с уничтоженным Bradley ВСУ

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Боевая машина пехоты США M2 «Брэдли»

Вооруженные силы России уничтожили очередную бронированную машину пехоты Bradley, поставленную Украине западными партнерами. На своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко опубликовал видео с подбитой техникой, снятое на Запорожском направлении. На кадрах видно, как у БМП перебиты гусеницы. Предполагается, что она могла подорваться на мине.

Отмечается, что ранее Вооруженные силы Украины пытались прорвать российскую линию обороны в Запорожской области. ВСУ активизировались в районе Работино и Вербового, расположенных к югу от Орехова. Противник бросил в бой значительную часть западной бронетехники, в том числе БМП Bradley и танки Leopard. Однако армия РФ вовремя заметила передвижения противника и нанесла удары по штурмовой группировке.

Издание The Washington Post со ссылкой на украинских солдат ранее заявило, что Киев испытывает проблемы с ремонтом бронетехники, поставленной зарубежными партнерами. Механики вынуждены использовать машины-«доноры» для починки Bradley, заменяя исправные части на неисправные и отправляя их в Польшу. Также украинцы столкнулись с проблемами, связанными с нехваткой запчастей для артиллерийских установок М109.