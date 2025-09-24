Военэксперт раскрыл, сколько ВС России осталось до Дроновки Марочко: российским бойцам осталось до Дроновки 1,5 км

Российские подразделения улучшили свои позиции в районе Дроновки (ДНР), сократив расстояние до противника до 1,5 км, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он пояснил, что бойцы, зачистив участок Серебрянского лесничества в ЛНР, вышли к реке Северский Донец северо-восточнее Дроновки. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Также ВС РФ улучшили тактическое положение северо-западнее населенного пункта Дроновка, продвинувшись вдоль железнодорожного полотна. На данный момент межпозиционное пространство с противником в данном районе сокращено до 1,5 км, — сказал он.

Ранее Марочко рассказал, что российская армия сформировала огневой мешок для подразделений ВСУ. Оперативная обстановка изменилась после освобождения ВС РФ населенного пункта Переездное, пояснил он.

До этого в оборонном ведомстве рассказали, что бойцы ВС РФ в ходе операции по удержанию Купянска использовали тактику подземного десанта. В ходе освобождения населенного пункта армия действовала комплексно. Тактика способствовала успеху операции, уточнили в МО.