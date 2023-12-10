Военэксперт оценил потери ВСУ на Днепре Военэксперт Шурыгин: ВСУ за два месяца потеряли на Днепре 13 тысяч морпехов

Фото: МО Украины

Попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра и там закрепиться привели к потери около 13 тысяч украинских морских пехотинцев, заявил в интервью «МК» военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, только убитых и пропавших без вести за два месяца боев оказалось пять тысяч человек и еще до восьми тысяч были ранены.

В районе Крынок и Андреевского моста за два месяца боев ВСУ уже потеряли больше пяти тысяч убитыми и пропавшими без вести и до восьми тысяч раненными. Это фактически четверть всей украинской морской пехоты! – отмечает эксперт.

По мнению военэксперта, отчасти эффективные действия российских войск на Херсонском направлении связаны с тем, что группировкой здесь руководит командующий ВДВ Герой России Михаил Теплинский. По его словам, генерал «спокойно и безжалостно перемалывает украинские войска на левом берегу Днепра».

Как сообщалось ранее, генерал-полковник Михаил Теплинский был назначен новым командующим российской группировкой войск «Днепр». Он сменил на этом посту генерала-полковника Олега Макаревича. Теплинский — участник первой и второй чеченских кампаний, бывший начальник штаба Центрального военного округа.

Ранее военное ведомство рассказало об успешной атаке российских десантников на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным МО, ВС РФ атаковали ВСУ с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет». В ходе операции были ликвидированы все цели, включая несколько военнослужащих украинской армии.