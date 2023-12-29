Водитель легковушки вылетел на встречку и разбился под Ставрополем Человек погиб в ДТП с автобусом и легковушкой в Арзгирском округе Ставрополья

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Рейсовый автобус Нальчик — Волгоград, перевозивший 17 пассажиров, столкнулся с вылетевшим на встречную полосу легковым автомобилем в Арзгирском округе Ставропольского края, сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции. От полученных травм водитель легковушки, 21-летний местный житель, скончался на месте.

Уточняется, что стаж вождения погибшего насчитывает три года, за это время он к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. На месте работают наряды ДПС, обстоятельства трагедии уточняются. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Ранее в Москве водитель электрокара Voyah Free протаранил семь иномарок на парковке «Мираторга» на Дмитровском шоссе. По некоторым данным, находящийся за рулем мужчина был в нетрезвом состоянии: после аварии он плохо стоял на ногах, когда разговаривал с инспекторами ГИБДД. Известно, что за несколько месяцев владелец электрокара получил более 50 штрафов на сумму 37 тысяч рублей.

В Свердловской области ранее автобус врезался в остановку с людьми. Причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия: задняя часть автобуса увязла в рыхлом снегу, из-за чего водитель увеличил скорость и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 76-летняя женщина. В момент аварии в салоне автобуса находилось 15 человек.