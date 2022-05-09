Во Владивостоке состоялся Парад Победы

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл во Владивостоке. В нём приняли участие свыше 1,8 тыс. человек, это военнослужащие, спасатели, курсанты, также были задействованы несколько десяткой единиц военной техники, пишет РИА Новости.

С Днём Победы участников парада поздравил глава региона Олег Кожемяко, отметивший что Приморье проводило на фронт 200 тысяч человек.

Они защищали Москву, воевали в Сталинграде, защищали Ленинград, брали Берлин, освободили Европу, Манчжурию, Корею, 191 воин-приморец был удостоен высокого звания Героя Советского Союза, — сказал губернатор Приморского края.

Перед началом парада командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц объехал парадные расчёты и поздравил участников с праздником. Открыла торжественное шествие рота барабанщиков Владивостокского филиала Нахимовского училища, после промаршировали офицеры штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота. В параде участвовал сводный расчет военнослужащих-женщин Центра связи Тихоокеанского флота.

После прохождения расчётов по площади двинулась военная техника. Зрители увидели ИСУ-122 — тяжелую самоходную артиллерийскую установку на базе советского танка «Иосиф Сталин» времён Великой Отечественной войны.

По завершении парада по улицам города прошёл «Бессмертный полк». Участниками акции в столице Приморья стали 35 тыс. человек. Вечером жители Владивостока и Уссурийска увидят праздничный салют.

Ранее празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошло в Петропавловске-Камчатском. В торжественном параде по главной площади краевой столицы прошли 1,2 тыс. человек.