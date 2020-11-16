Во Владимирской области введён режим ЧП

https://static.news.ru/photo/a074a642-284c-11eb-9841-fa163e074e61_660.jpg Фото: 33.mchs.gov.ru

Сход вагонов возле станции Новки-1 и разлив мазута привёл к введению режима ЧП на территории Владимирской области. Об этом сообщили власти региона.

Ранее сообщалось, что на перегоне Новки-1 — Тереховицы в Камешковском районе области произошёл сход 30 вагонов из грузового поезда в 64 вагона. При этом разлились шесть цистерн с мазутом. На данный момент площадь разлива нефтепродуктов составила более 12,5 тысячи кв. м.

В регионе введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал и. о. губернатора Александр Ремига, — цитирует сообщение РИА Новости.

Власти отметили, что в результате происшествия повреждено железнодорожное полотно в оба направления. Движение поездов между станциями Владимир и Ковров временно приостановлено. РЖД отменили ряд пассажирских поездов или внесли изменения в расписание их движения.

Как писал NEWS.ru, в ходе инцидента пострадал 45-летний обходчик. Железнодорожник, пострадавший в результате схода с рельсов вагонов во Владимирской области, умер вскоре после инцидента.