Во Владимирской области начнут смягчение режима ограничений

https://static.news.ru/photo/abdc26f0-46ed-11e9-abbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Во Владимирской области с 30 мая начинается первый этап выхода их ограничительных мер, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

С 30 мая в области откроется часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Разрешено работать тем из них, у которых есть отдельный вход с улицы, площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров, — говорится в сообщении областной администрации.

Кроме того, предприниматели должны будут проветривать помещения.

Сейчас в мире более 5,9 млн заразились COVID-19, более 363 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 387 623 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 159 257 пациентов, жертвами опасного заболевания стали 4374 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, занижение компенсаций медицинским работникам в 35 учреждениях выявили сотрудники прокуратуры Владимирской области. Медработникам некоторых больниц уже пересчитали выплаты, а полное устранение нарушений находится под контролем областного ведомства.