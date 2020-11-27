Власти Забайкальского края продлили режим самоизоляции для пожилых

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Власти Забайкальского края до 7 февраля 2021 года продлили действие режима самоизоляции для местных жителей старше 65 лет. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального правительства.

По последней информации, в Забайкалье с начала пандемии коронавирусом заразились 18 434 человека, 16 678 из них выздоровели, 302 пациента скончались.

Как отметили в региональном правительстве, граждане старше 65 лет находятся в зоне риска. В случае, если они заразятся инфекцией, вероятность развития тяжёлой формы недуга резко возрастёт.

У забайкальцев возраста 65 лет и старше всё чаще подтверждают диагноз «новая коронавирусная инфекция», а также отмечается тяжёлое течение опасной болезни. Среднее число заболевших на 100 тысяч населения среди людей старшего поколения растёт с каждой неделей, — сообщается на сайте правительства края.

Как ранее передавал NEWS.ru, московские власти приняли решение о продлении мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции до конца новогодних праздников.

Так, был продлён режим самоизоляции для пожилых жителей столицы старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Работодатели обязаны будут оставить не менее 30% сотрудников на удалённой работе. Останутся закрытыми досуговые организации для детей.