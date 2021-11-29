Власти выделят 80 млн рублей пострадавшим и семьям погибших в Кузбассе

Цветы и свечи в память о погибших возле контрольно-пропускного пункта № 1 шахты «Листвяжная» в городе Белово, где утром 25 ноября произошёл пожар. В момент задымления там находились 285 человек

Правительство России выделит порядка 80 млн рублей на помощь пострадавшим в результате пожара на шахте «Листвяжная», сообщил на совещании премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул важность, чтобы все средства были незамедлительно доведены до людей. Материальную помощь окажут также власти региона и компания — владелец шахты, пишет «Интерфакс».

Материальную помощь людям, столкнувшимся с бедой, окажут власти Кузбасса, муниципалитеты, компания — владелец аварийной шахты, будут выплаты и из Фонда социального страхования. Правительство со своей стороны также направит средства, чтобы поддержать каждого пострадавшего и каждую семью погибшего, — сказал Мишустин.

Как пояснил премьер-министр, семьи погибших получат по 1 млн рублей. Пострадавшие, которым был нанесён тяжкий и средней тяжести вред здоровью, — по 400 тысяч рублей. В случае лёгкой степени повреждений выплата от федерального центра составит 200 тысяч.

В результате взрыва метана на шахте погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей, ещё 60 человек пострадали. По словам губернатора региона Сергея Цивилёва, родственники погибших получат из бюджета по 250 тысяч рублей, находящиеся в больницах пострадавшие — по 150 тысяч, лечащиеся амбулаторно — по 75 тысяч. Родным погибших будет оказана помощь по трудоустройству, обучению детей, будут решены жилищные вопросы и все проблемы, с которыми столкнулись люди в этот сложный период. Необходимый объём помощи сейчас выясняют социальные службы.

Кроме того, группа компаний «Сибирский деловой союз» (СДС) выплатит семьям жертв по 2 млн рублей и по миллиону — их близким родственникам. В СДС также намерены погасить кредиты семей погибших и приобрести для них новое жильё.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября был объявлен траур.