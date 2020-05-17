Самарская область подготовилась к первому смягчению ограничений

https://static.news.ru/photo/757f6dc0-9849-11ea-85b1-fa163e074e61_660.jpg Самара Фото: samadm.ru/facebook.com

Самарская область по показателю свободного коечного фонда приближается к нормативу, необходимому для перехода на первый этап снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что в регионе один из показателей, которые стал оценочными для принятия решения о поэтапном снятии ограничений — коэффициент распространения инфекции уже несколько дней держится на единице.

Показатель по свободному коечному фонду для лечения больных новой коронавирусной инфекцией приближается к нормативу, установленному рекомендациями главного санитарного врача РФ, — цитирует РИА Новости сообщение.

Более того, в области был даже перевыполнен критерий по охвату тестированием населения. Так, показатель количества проведенных тестов на 100 тысяч населения составляет 33 132.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, губернаторы смогут смело снимать ограничения в случае, если коэффициент распространения инфекции упадёт до 1,0 — то есть один заражённый в среднем будет заражать не более одного человека до госпитализации. Второй критерий — не менее 50% свободных коек в инфекционных больницах.

Дополнительными показателями санитарное ведомство назвало низкую летальность от COVID-19 и долю внебольничных пневмоний, не превышающую среднюю за три последних года, а также высокий процент жителей с антителами к коронавирусу.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы и ещё нескольких регионов продлили действующий с марта режим самоизоляции до 31 мая. С 12 мая наличие маски и перчаток станет обязательным в московском транспорте или общественных местах.