Власти Сахалинской области вводят с 14 мая цифровые пропуска для въезда

https://static.news.ru/photo/790ab4bc-9417-11ea-9980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Сахалинской области решило ввести электронные пропуска на въезд в регион для всех, кроме местных жителей.

Теперь все, кто прибывает в область, должны будут предъявить сахалинскую регистрацию. Если таковой нет, то гражданин обязан оформить цифровой пропуск, — привели сообщение пресс-службы правительства региона в ТАСС.

Отмечается, что меры приняты для того, чтобы уменьшить количество новых случаев заражения и распространения коронавирусной инфекции. Местные жители обратились с просьбой к руководству области о закрытии морского и воздушного сообщения между регионом и материком, но полностью запретить сообщение невозможно, поэтому власти приняли решение о вводе цифровых пропусков для въезжающих в область.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Камчатском крае разрешили прогулки с детьми и занятия спортом, а также с ограничениями снят запрет на работу некоторых предприятий сферы услуг. Несмотря на частичное смягчение санитарных ограничений, остальные меры безопасности по распространению коронавируса сохранятся до 31 мая. В том числе в регионе введено обязательное ношение медицинских масок.