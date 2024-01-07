Власти рассказали, когда в дома Климовска вернется тепло Власти Подмосковья: тепло вернется в 90% домов Климовска в ближайшие часы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теплоснабжение восстановят в 90% домов микрорайона Климовск в подмосковном Подольске в ближайшие часы, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Без тепла остались порядка 170 зданий.

В результате аварии на котельной без тепла остались порядка 170 домов. Вчера здесь запустили первый котел, сегодня — второй. В ближайшее время восстановят теплоснабжение еще в 44 домах. Таким образом, к теплу будут подключены уже 90% жилых строений в Климовске, — сказали в пресс-службе.

Губернатор Андрей Воробьев в ходе оперативного совещания указал, что впереди еще большая работа, так как необходимо прогреть каждую квартиру и подъезды. В Климовске, отметил чиновник, сейчас основная задача — развоздушить жилые помещения. По его словам, работа осложняется тем, что на некоторых участках замерзла трасса. Поэтому, уточнил Воробьев, в таких местах пришлось ее демонтировать и прокладывать по новой.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину известно об отключении теплоснабжения в ряде населенных пунктов Московской области, где для восстановления тепла в квартирах жителей службы работают в авральном режиме. Он отметил, что за прошедшие годы в регионе значительно обновилась система ЖКХ, но этого времени пока недостаточно. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Путину докладывают обо всех крупных аварийных ситуациях, в том числе такого рода.