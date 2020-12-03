Власти Петербурга назвали условие для снятия ряда ограничений по COVID-19

https://static.news.ru/photo/f90b5a24-3550-11eb-b2ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Власти Санкт-Петербурга готовы снять некоторые ограничения по коронавирусу при условии, что ситуация с заболеваемостью стабилизируется в ближайшие две недели, сообщил вице-губернатор города Евгений Елин.

По его словам, власти стремятся на две недели «максимально создать паузу», чтобы закрепить достигнутое неустойчивое равновесие.

Если нам удастся снять этот риск, то мы эти ограничения снимем, вернёмся к ситуации, в которой были до введения ограничений, — пояснил он.

Елин отметил, что 14 дней должно хватит, чтобы проанализировать ситуацию, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Елин заявил, что власти Петербурга целенаправленно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают туристов не приезжать в этот период.

Санкт-Петербург занимает второе место по уровню заболеваемости в стране. За минувшие сутки там было выявлено 3692 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 136 980 человек.

В России вновь обновлён рекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. На утро 3 декабря, за сутки коронавирусом заболели 28 145 человек. Увеличилось количество выздоровевших — 29 502 пациента. Кроме того, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась смертность — оперштаб сообщает о 554 скончавшихся от коронавируса.