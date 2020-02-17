https://static.news.ru/photo/9664380c-522d-11ea-816f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mi szok/twitter.com

В мэрии Перми отклонили инициативу граждан назвать карту для оплаты проезда на общественном транспорте «Пермская езда».

Власти не хотят, чтобы название имело двусмысленных сокращений и трактовок. В связи с этим во второй тур отборов подобные идеи допущены не будут, рассказали URA.ru в администрации.

Жители Перми предложили свыше 1200 названий для транспортных карт. При этом только 824 предложения прошли модерацию.

Ранее в пресс-службе мэрии Перми опровергли информацию об учителях, которых якобы хотят задействовать для продвижения транспортных карт. Власти города подчеркнули, что для продажи новых карт на общественный транспорт будут привлечены добровольцы волонтёрской организации «ВО! Волонтёры. Пермь», от которых уже было получено согласие на помощь, писал NEWS.ru.