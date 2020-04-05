Власти Орехово-Зуево обещали восстановить пострадавший от взрыва газа дом

https://static.news.ru/photo/062cc862-773a-11ea-9f68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Первый и второй подъезды в пятиэтажном доме подмосковного Орехово-Зуево, где накануне произошёл взрыв газа, специалисты признали аварийными, но подлежащими восстановлению.

Жильцы не пострадавших третьего и четвёртого подъездов смогут вернуться домой после того, как закончится разбор завалов, — цитирует «Интерфакс» сообщение местной администрации.

На заседании комиссии по ЧС администрации городского округа было принято решение о выделении средств на ремонт пострадавших подъездов.

Как писал NEWS.ru, в результате взрыва в пятиэтажном доме на территории подмосковного Орехово-Зуево погибли трое и пострадали десять человек. Четверо из них, включая ребёнка, госпитализированы, шестерым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Взрыв произошёл в пятиэтажном здании на улице Гагарина. По предварительным данным, взорвалась газовая колонка в квартире на третьем этаже. Обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия.