Власти Нижневартовска ввели режим ЧС

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В Нижневартовске установлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне, Вадим Татаренков

Власти Нижневартовска ввели в городе режим ЧС муниципального характера после обрушения в пятиэтажном жилом доме, сообщили в пресс-службе местной администрации, передает ТАСС. Отмечается, что введенный режим не затронет близстоящие дома, которые не пострадали.

Могу вам подтвердить, что режим ЧС введен, он достаточно локальный характер носит, соседние дома не эвакуируют. Режим ЧС введен, потому что он позволяет максимально эффективно взаимодействовать разным спецслужбам из разных ведомств, — сказала собеседница агентства.

Число погибших при обрушении части жилого дома в Нижневартовске выросло до шести человек. При обрушении были повреждены 15 квартир. Отмечается, что разбор завалов продолжается, под обломками могут находиться люди.

Частичное обрушение пятиэтажного жилого дома произошло в Нижневартовске вечером 4 декабря. Telegram-каналы пишут, что, предположительно, причиной мог стать взрыв газового баллона или самогонного аппарата, поскольку дом не газифицирован. В результате происшествия в доме обвалились два лестничных пролета.