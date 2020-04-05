Власти Мурманской области разрешили прогулки с детьми во время карантина

https://static.news.ru/photo/ee5c98fc-76cb-11ea-99a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Мурманской области разрешило родителям гулять с детьми дошкольного и младшего школьного возраста во время карантинного режима, а также расширило список предприятий, которые могут работать в выходные дни.

Граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания) за исключением случаев: прогулок одного из родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, младшего школьного возраста на придомовой территории с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1 метра, — приводит сообщение постановления правительства региона ТАСС.

Также власти Мурманской области решили расширить перечень предприятий, которые могут работать в выходные дни. В список попали: клининговые компании, ветеринарные клиники, автосервисы, салоны связи, ремонт бытовой техники, нотариальные конторы, компании по добыче и переработке рыбы, строительные и судоремонтные организации, а также сотрудники СМИ.

Кроме того, в документе указано, что жители области могут покидать дом по вызову сотрудников прокуратуры или правоохранительных органов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому работа организаций и индивидуальных предпринимателей может не ограничиваться во время карантинного режима в Москве, однако организации и ИП обязаны соблюдать меры безопасности для здоровья сотрудников.