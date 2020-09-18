Власти Москвы сообщили, что в городе может появиться беспилотный трамвай

https://static.news.ru/photo/039509a4-fa73-11ea-ab99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что власти столицы начнут тестировать первый беспилотный трамвай. По его словам, это делается по поручению главы города Сергея Собянина.

Мы продолжаем поддерживать новые технологии, и в скором времени правительство Москвы совместно с компанией «Яндекс» начнут тестировать первый беспилотный трамвай, — цитирует его «Интерфакс».

По словам Лискутова, в будущем электрический транспорт могут запустить по городу. При этом уже сейчас по московским дорогам передвигается около сотни беспилотных автомобилей. Они уже преодолели почти пять миллионов километров.

Лискутов добавил, что беспилотники помогут и снизить заторы, и повысить безопасность дорожного движения. При этом они исключат человеческий фактор при вождении, что позволит предотвратить более 70% аварий — именно столько происходит по вине водителей.

Как писал NEWS.ru, беспилотный автомобиль института «МосТрансПроект» столкнулся с Audi в центре Москвы. Авария 15 июня стала первой с участием беспилотника после начала испытаний в столице.

По информации департамента транспорта Москвы, ДТП произошло в Армянском переулке: засмотревшийся в телефон водитель Audi врезался в заднюю часть беспилотного автомобиля.