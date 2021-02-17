В мэрии сообщили, когда разблокируют соцкарты пожилым москвичам

https://static.news.ru/photo/e42ebf0e-7120-11eb-af99-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все ограничения для пожилых москвичей, включая блокировку социальных карт, продолжают действовать до улучшения COVID-ситуации, сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. Так она прокомментировала поступившее в мэрию обращение депутатов Мосгордумы о разблокировке социальных карт.

Санитарно-эпидемиологические требования в городе сохраняются в том виде, которые и были озвучены ранее. В этой связи остаются в силе и решения по социальным картам москвичей старшего возраста, — сообщила РИА Новости Пенькова.

Она уточнила, что в данный момент домашний режим для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, остаётся в силе. Удалённая работа для этой категории граждан тоже сохраняется. Кроме того, по-прежнему не работают кружки и секции по программе «Московское долголетие».

Ранее депутаты Мосгордумы от фракции КПРФ направили обращение Сергею Собянину с просьбой отменить блокировку социальных карт, аргументируя это тем, что лицам старше 65 лет необходимо посещать учреждения здравоохранения, которые порой находятся в разных районах города.

Как писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что считает решение властей о блокировке транспортных карт пенсионеров в Москве на фоне пандемии коронавируса чрезмерным. По её словам, гражданин будет «вынужден всё равно доехать до банка, до аптеки», однако решение властей просто «загоняет» людей в «неправовое поле». Комментируя решение о блокировке в столице транспортных карт людей старше 65 лет, она отметила, что в таких условиях они всё равно «едут зайцами, они платят».