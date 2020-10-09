Власти Москвы отвергли планы закрыть магазины и клубы

https://static.news.ru/photo/fda58aaa-0a58-11eb-b136-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал, что власти столицы не планируют закрывать караоке и клубы из-за распространения коронавируса.

По его словам, таких инициатив сейчас нет и речь об этом не идёт.

Как раз идёт речь о том, чтобы максимально содействовать тому, чтобы коронавирусная инфекция не распространялась. Речь о закрытии не идёт, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что в соответствии с указом мэра Москвы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки было приостановлено действие социальных карт школьников и пенсионеров. Льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте недоступен учащимся с 9 по 18 октября, а гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями — до 28 октября. Такие меры призваны уменьшить плотность пассажиров в общественном транспорте и замедлить распространение коронавируса.

Помимо этого, предприятия обязали отправлять не менее 30% сотрудников на удалёнку, а в школах объявили двухнедельные каникулы.