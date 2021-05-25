Власти Москвы опробуют технологию 5G в метро

https://static.news.ru/photo/c9eb4c3e-bd56-11eb-b85d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском метрополитене будет опробована технология пятого поколения мобильной связи (5G). Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишет «Интерфакс».

Мы начинаем большой проект проникновения 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире. Надеюсь, что это тоже будет уникальный проект, — цитирует его агентство.

Собянин добавил, что технология 5G сегодня апробируется на базе восьми полигонов в Москве. Кроме того, МТС ещё в марте обещала запустить пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах столицы.

Ранее сообщалось что внедрение сети 5G в России могут отложить до 2025 года из-за более насущных трат. Деньги, которые должны были пойти на работы по расчистке радиочастотного спектра для строительства сетей пятого поколения, решено перераспределить на другие нужды. Речь идёт о 2 млрд рублей, которые Минкомсвязи предлагает потратить на цифровизацию госуслуг для населения и бизнеса.