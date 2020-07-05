Внедрение сети 5G отложили в РФ на неопределённый срок

https://static.news.ru/photo/7b849cbe-bf1c-11ea-9522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Schäfer/ZB/Global Look Press

Внедрение сети 5G в России могут отложить до 2025 года из-за более насущных трат. Деньги, которые должны были пойти на работы по расчистке радиочастотного спектра для строительства сетей пятого поколения, решено перераспределить на другие нужды.

Речь идёт о 2 млрд рублей, которые Минкомсвязи предлагает потратить на цифровизацию госуслуг для населения и бизнеса. Инициативу министерства должна рассмотреть правительственная комиссия, сообщают «Известия».

С учётом затрат на расчистку частот полноценного покрытия крупных городов сетью пятого поколения следует ждать не ранее 2024-2025 годов, считают эксперты.

Россияне до этого активно выступали против вышек 5G. Самой популярной была версия, что через них передают коронавирус. Депутат ГД Евгений Фёдоров и вовсе назвал вышки «иностранным оружием», которое может быть использовано против россиян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что страхи людей, связанные с развитием связи пятого поколения, не имеют под собой оснований, так как эта технология использует схожий диапазон частот с уже имеющимися сетями, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов. Он также отметил, что в России в настоящее время работают 15 опытных зон 5G.