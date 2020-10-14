Власти Москвы надеются, что новых ограничений вводить не придётся

https://static.news.ru/photo/b25fd700-0e34-11eb-ad2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова выразила надежду, что принятых мер по борьбе с распространением коронавируса в столице будет достаточно и новых ограничений вводить не потребуется.

Мы ориентируемся на ту заболеваемость, которая складывается в определённый период времени. Надеюсь, что других мер не понадобится, что мы удачно справимся с этой ситуацией и вернёмся к нормальному режиму работы, — заявила в эфире Первого канала Ракова.

Как писал NEWS.ru, ситуация с коронавирусом в России управляемая и не требует введения дополнительных экономических ограничений. Об этом ранее заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На совещании президента РФ с членами правительства вице-премьер также отметила, что этой уверенности способствует появление двух российских вакцин от коронавируса.

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 14 231 жителя 84 российских регионов. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 1 340 409 человек. За время пандемии от коронавируса вылечились 1 039 705 жителей РФ (+7920 за сутки), скончались от инфекции 23 205 человек (+239 за сутки).