За сутки в России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19

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За прошедшие сутки коронавирус выявили у 14 231 жителей 84 российских регионов. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 1 340 409 человек.

По состоянию на 14 октября в России коронавирус выявлен у 1 340 409 человек (+14 231 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За время пандемии от коронавируса вылечились 1 039 705 жителей РФ (+7 920 за сутки), скончались от инфекции 23 205 человек (+239 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за последнюю неделю прирост заболеваемости коронавирусом ускорился с 41 до 52 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что по всей России подготовлено около 176 тыс. больничных коек для оказания помощи пациентам с тяжёлой формой коронавируса. Сейчас к аппаратам ИВЛ подключены 2356 пациентов с COVID-19.