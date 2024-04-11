Власти Курской области переводят электросети в тыл из-за атак ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электрические сети в Курской области, находящиеся вблизи границы с Украиной, будут переведены в тыловые районы из-за риска атак ВСУ, сообщили в пресс-службе правительства региона. Власти уточнили, что часть работников будут переведены на удаленку.

Было принято решение о консервации и переводе в тыловые районы электрических сетей, расположенных в непосредственной близости с границей. Кроме того, часть работников переведены на удаленную работу, — говорится в сообщении.

Оперативный персонал продолжит выезжать в зоны ликвидации возможных аварий, добавили в правительстве. Однако сотрудники будут использовать специальные бронеавтомобили и экипировку, а также согласовывать свои действия с силовыми структурами.

Ранее в Курской области сообщили об атаке Вооруженных сил Украины с использованием трех беспилотников. По словам губернатора региона Романа Старовойта, дроны самолетного типа были сбиты в Фатежском районе. Глава области призвал местных жителей не приближаться к обломкам дронов. При обнаружении БПЛА следует позвонить по номеру 112, констатировал он. Информация о пострадавших не поступала.