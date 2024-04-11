Три украинских дрона сбили над Курской областью Старовойт: ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской областью

Фото: МО Украины

Российская противовоздушная оборона (ПВО) пресекла атаку трех беспилотников ВСУ на Курскую область, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, дроны самолетного типа были сбиты в Фатежском районе.

Ночью в Фатежском районе Курской области сбито три украинских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений по предварительной информации нет. Благодарю бойцов ПВО, — отметил глава области.

Старовойт призвал местных жителей не приближаться к обломкам дронов. При обнаружении БПЛА следует позвонить по номеру 112, констатировал он.

Ранее Минобороны РФ предупреждало об атаке ВСУ на Белгородскую область. В 07:30 мск 30 марта дежурные средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник. После этого в министерстве информировали о еще одной атаке в регионе. В 08:00 мск в небе был уничтожен второй БПЛА.

До этого губернатор Курской области писал об объявленном режиме опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны были приведены в готовность, глава региона.

Кроме этого, губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал граждан об обстреле поселка Запесочье в Погарском районе. При атаке никто не пострадал, обратил внимание он. На место обстрела выезжали оперативные и экстренные службы.