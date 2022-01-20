Власти Курганской области отменили QR-коды для посещения общественных мест

В Курганской области с 20 января временно отменили запрет на посещение мест массового скопления людей без QR-кодов, сообщает пресс-служба администрации Кургана. Как минимум до 1 февраля в торговые центры, рестораны и на объекты культуры, отдыха и спорта будут пускать без проверки сертификата о вакцинации. Такое решение принял региональный оперштаб в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации.

С 20 января по 1 февраля в Курганской области временно приостановлено действие требований по предъявлению QR-кодов, — говорится в сообщении.

Это касается заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров, учреждений культуры и спорта, гостиниц, санаторно-курортных организаций и других общественных мест.

Отмечается, что после 1 февраля ограничительные меры могут быть вновь возобновлены в зависимости от уровня заболеваемости. При этом жителям региона напоминают о соблюдении масочного режима в общественных местах, на транспорте, торговых объектах и объектах сферы услуг.

В то же время в Курганской области выявили первые три случая заражения штаммом коронавируса «омикрон». Уточняется, что возраст заболевших — 53, 60 и 74 года, за пределы региона заразившиеся не выезжали.

Ранее из-за двукратного увеличения обращений в больницы мэрия Москвы продлила до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных. Также мэр города Сергей Собянин призвал работодателей перевести на удалённый режим максимальное число работников. Позднее подобные меры ввели в Московской области.