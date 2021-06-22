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В Крыму работников сферы услуг обязали привиться

12:41, 22 июня 2021
Фото: pexels.com

Все работники предприятий сферы услуг в Крыму должны быть привиты от коронавируса. Соответствующее распоряжение содержится в указе главы республики Сергея Аксёнова. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений <...> и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги, иммунизировать 100% сотрудников, — говорится в тексте.

В указе также отмечается, что исключение сделано для тех сотрудников, у которых имеются медицинские противопоказания к вакцинации.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала темпы прививочной кампании в России. Она также поддержала решение властей регионов об обязательной вакцинации работников ряда отраслей.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, в свою очередь, заявил, что вакцинация — единственный способ остановить рост заболеваемости в стране.

Бывший детский омбудсмен Павел Астахов пригрозил антипрививочникам и COVID-диссидентам уголовной ответственностью.

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