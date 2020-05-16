Власти Крыма намерены возобновить железнодорожное сообщение

Пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании сообщила о планах возобновить железнодорожное сообщение в Крыму с 18 мая.
С 18 мая в соответствии с указом главы Республики Крым от 15 мая 2020 года №163-У возобновится пригородное железнодорожное сообщение. Ограничения, связанные с распространением COVID-19, снимаются, — цитирует сообщение РИА Новости.
После введения ограничений из-за пандемии коронавируса пригородное сообщение было сведено к минимуму. Поезда ЮППК начнут курсировать согласно расписанию. Составы будут выведены на семь маршрутов. Помимо этого, власти региона отменят и всеобщий режим самоизоляции.
Как сообщал NEWS.ru, запуск новых поездов в Крым отложен из-за коронавируса. Он был запланирован на весну 2020 года.