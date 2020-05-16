Власти Крыма намерены возобновить железнодорожное сообщение

https://static.news.ru/photo/8458e42e-97a0-11ea-82a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ug-ppk.ru

Пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании сообщила о планах возобновить железнодорожное сообщение в Крыму с 18 мая.

С 18 мая в соответствии с указом главы Республики Крым от 15 мая 2020 года №163-У возобновится пригородное железнодорожное сообщение. Ограничения, связанные с распространением COVID-19, снимаются, — цитирует сообщение РИА Новости.

После введения ограничений из-за пандемии коронавируса пригородное сообщение было сведено к минимуму. Поезда ЮППК начнут курсировать согласно расписанию. Составы будут выведены на семь маршрутов. Помимо этого, власти региона отменят и всеобщий режим самоизоляции.

Как сообщал NEWS.ru, запуск новых поездов в Крым отложен из-за коронавируса. Он был запланирован на весну 2020 года.